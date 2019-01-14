Более 80 прорубей и купелей организуют в Москве на Крещение

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Москвичи и гости города смогут окунуться в 14 купелей и 71 майну во время Крещения. Об этом сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Купели и проруби организуют во всех округах. В ночь с 18 на 19 января для горожан также предусмотрят горячее питание. Ожидается, что в традиционных купания примут участие порядка 160 тысяч человек.

Больше всего подходящих площадок откроют в ТиНАО, на втором месте – Северо-Западный округ. Везде желающих окунуться проводят в специальные шатры, угостят чаем и блюдами полевой кухни. Рядом с купелями будут работать тепловые пушки.

Несмотря на условия, созданные различными службами, горожанам, которые собираются нырнуть в ледяную вод, стоит самим подготовиться к купаниям. Например, лучше заранее подкрепиться и отказаться от спиртного. Перед погружением также не помешает размяться.

Помощь спасателям в патрулировании мест крещенских купаний в Серебряном бору окажут дроны. Выбор участка связан с большим количеством пляжей на территории.

Согласно прогнозам синоптиков, в праздничную ночь в Москве ожидается небольшой снег и от двух до семи градусов ниже нуля. Безопасность ныряльщиков обеспечат почти 2,5 тысячи спасателей, медиков и полицейских.