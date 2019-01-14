Моржам на Крещение советуют подкрепиться перед нырянием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям Москвы следует перекусить за час перед тем, как окунаться в прорубь во время крещенских купаний, рассказал начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

"Категорически запрещается употребление алкоголя, потому что алкоголь нарушает естественную терморегуляцию организма, могут быть всяческие последствия", – цитирует Ежова Агентство "Москва".

Перед погружением рекомендуется немного размяться, а неподготовленным лучше не находиться в воде больше одной минуты.

Ранее москвичам рекомендовали взять с собой на купание шерстяные носки. После купания следует растереть тело полотенцем и надеть сухие вещи.

По прогнозам синоптиков, в Крещенскую ночь, с 18 на 19 января, в Москве ожидается небольшой снег и -2... -7 градусов.