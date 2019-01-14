Синоптики рассказали о погоде на Крещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Крещенскую ночь, с 18 на 19 января, в Москве ожидается небольшой снег и -2... -7 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Безопасность в Москве обеспечат почти 2,5 тысячи спасателей, медиков и сотрудников полиции. Толщина льда в настоящее время превышает 25 сантиметров, это безопасно для массового выхода людей на лед.

Крещенские купания пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Участие в крещенских купаниях в столице могут принять свыше 180 тысяч человек. Москвичам рекомендовали взять с собой шерстяные носки.

В проруби нужно находиться не более минуты, чтобы не переохладиться. После купания следует растереть тело полотенцем и надеть сухие вещи.