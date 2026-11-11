Карпин: самый успешный матч за пять лет был со Словенией, неудачный – с Хорватией

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Матчи сборной России по футболу против Хорватии и Словении в 2021 году являются самыми неудачными и успешными соответственно для страны за пять лет работы главного тренера Валерия Карпина. Об этом сам специалист рассказал в беседе с ТАСС.

В 2021 году национальная команда России в выездном матче проиграла Хорватии в заключительной игре отборочного турнира чемпионата мира с итоговым результатом 0:1 и тем самым лишилась возможности квалифицироваться на мундиаль напрямую. По словам Карпина, эта встреча стала худшей за данный промежуток времени именно с точки зрения игровых качеств.

Лучшим специалист назвал игру 11 октября 2021 года, когда сборная победила словенцев на выезде со счетом 2:1 в матче отборочного турнира ЧМ.

"В матче с Хорватией были давление и борьба за очки, нужно было как минимум одно очко, это сыграло с нами злую шутку. Если со Словенией мы играли в футбол, то с Хорватией играли в "бей-беги", – подчеркнул Карпин.

Накануне Карпин заявил, что за пять лет работы с командой стал более опытным, в том числе в деталях формирования состава. По мнению тренера, теперь он понимает: вызывать 22–23 полевых игроков нельзя, поскольку 2–4 футболиста, а иногда и больше, выбывают в последний момент и не могут принимать участия в матчах. Необходимо формировать состав с запасом.