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11 ноября, 10:53

Город

Проект "Мой спортивный район" приглашает москвичей на бесплатные тренировки

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жители Москвы могут присоединиться к бесплатным тренировкам проекта "Мой спортивный район", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Выбрать удобную площадку и время можно на сайте проекта. Тренировка длится 60 минут. Прийти рекомендуется за 5–10 минут до начала, чтобы подготовиться и познакомиться с тренером. Для занятий нужны удобная спортивная форма и обувь по погоде.

Тренировки идут по единому расписанию: во вторник и четверг в 19:00, в субботу в 10:00. Площадки находятся в разных районах города, занятия проходят в парках и дворах. Полный перечень мест доступен на сайте проекта.

Кроме того, москвичи могут посещать бесплатные спортивные секции. Фитнес для участников 45–59 лет проходит по понедельникам в 14:30 и средам в 14:00 в спортивной зоне Мосгорспорта в районном центре "Место встречи "Экран". Дети 10–13 лет могут ходить на тренировки по вторникам и четвергам в 16:00 в спортивный комплекс "Олимпиец".

Во Дворце спорта "Некрасовка" взрослые от 18 до 44 лет занимаются фитнесом по понедельникам в 07:00, вторникам в 08:00, средам в 07:00 и 08:00, четвергам в 08:00. Для участников от 55 лет занятия проходят по понедельникам и средам в 13:00 в спортивном комплексе "Качаловский". Записаться можно на портале "Московский спорт".

Регулярные тренировки в Москве – практическая часть философии здорового долголетия. Главврач городской поликлиники № 220 Анна Косенкова отметила, что цель таких занятий – предупреждение заболеваний, ранняя диагностика рисков и сохранение мышц для функциональной независимости на долгие годы.

При постоянных нагрузках важен медицинский контроль. Хорошая форма и хорошее самочувствие на занятиях – субъективные показатели, за которыми могут скрываться метаболические и системные нарушения. Оценить биологический возраст и выявить скрытые риски, незаметные в повседневной жизни, позволяет программа "Московский чекап". Ее участники получают персональные рекомендации по нагрузкам, питанию и восстановлению.

"На основе полученных данных можно точечно скорректировать тренировочный план, рацион питания и режим восстановления. Такой подход гарантирует, что спорт не просто поддерживает текущую форму, а целенаправленно замедляет процессы старения и работает на увеличение продолжительности здоровой жизни", – рассказала Косенкова.

Кроме того, в рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут посещать бесплатные занятия по зумбе. Участники разучивают танцевальные комбинации под музыку в стилях сальсы, бачаты и реггетона. Такие тренировки помогают развивать координацию, чувство ритма и пластичность, укреплять сердечно-сосудистую систему и повышать выносливость.

Москвичи могут бесплатно посещать спортивные секции и тренировки

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