Свыше 30 лифтов заменили в исторических домах на юго-западе Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

На юго-западе Москвы подходит к концу замена 36 лифтов в многоквартирных домах, которые представляют историческую и архитектурную ценность. Работы завершают специалисты комплекса городского хозяйства, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Своевременное обновление подъемников остается одной из приоритетных задач Фонда капитального ремонта. Регулярное обновление лифтового хозяйства в Москве создает качественно новое, безопасное и функциональное пространство для жизни.

Один из адресов программы – дом 7/12 на Профсоюзной улице в Академическом районе. Это девятиэтажное здание с 11 подъездами, построенное в 1955 году по индивидуальному проекту. Фасад выделяют межэтажные и венчающие карнизы, а также две проездные арки, через которые удобнее попадать во двор.

В 2026 году новые лифты Щербинского лифтостроительного завода поставили во всех подъездах этого дома. Грузоподъемность кабин – 400 килограммов, скорость движения – метр в секунду.

Подъемники с такими же техническими характеристиками появятся по соседству – в девятиэтажном доме 11/11 на Профсоюзной улице 1957 года постройки. В нем 11 подъездов, а архитектурный облик определяют крупные арки и декоративные карнизы.

До конца года здесь смонтируют новые пассажирские лифты того же производителя. Это позволит полностью завершить модернизацию вертикального транспорта и обеспечить жильцам тихий и плавный ход кабин при каждой поездке.

Ранее сообщалось, что в жилых домах на юге Москвы заменят свыше 150 лифтов. Новые лифты имеют скорость до метра в секунду, а их грузоподъемность составляет от 400 до 630 килограммов.