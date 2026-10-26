Новые лифты устанавливают в исторических домах на северо-востоке Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2026 году заменят девять лифтов в исторических жилых домах на северо-востоке города. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Новые подъемники развивают скорость до одного метра в секунду и рассчитаны на грузоподъемность 400 и 630 килограммов. Работы ведутся в рамках столичного стандарта, согласно которому лифты меняют по истечении 25 лет эксплуатации.

В доме 3, корпусе 7, на улице Руставели в этом году заменят два грузовых лифта – по одному в каждом подъезде. Здесь установят оборудование Щербинского лифтостроительного завода, которое соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. Семиэтажный дом построили в 1952 году по индивидуальному проекту, его фасад украшают межэтажные карнизы.

В доме 7 в Рижском проезде замену лифтов уже завершили. В каждом из пяти подъездов установили по одному пассажирскому подъемнику Щербинского лифтостроительного завода. Два из них обновили ранее, еще три – в этом году. Восьмиэтажное здание с торговыми помещениями возвели в 1957 году по индивидуальному проекту, фасады украшают декоративный пояс и карниз.

В доме 1/5 в Рижском проезде в этом году заменят один пассажирский лифт. Здесь установят оборудование Карачаровского механического завода. Ранее в здании обновили четыре подъемника. Восьмиэтажный дом построили в 1955 году по индивидуальному проекту, его фасады оформлены в неоклассическом стиле.

В Южном административном округе Москвы также завершают замену лифтов в исторических жилых домах в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных зданий.

В частности, работы ведут в пятиэтажном здании на улице Орджоникидзе, в доме 5, корпусе 2. Его построили в 1934 году по индивидуальному проекту. В нем три подъезда, каждый оборудован одним пассажирским лифтом.