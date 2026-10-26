Число спасателей на месте схода вагонов в Свердловской области увеличили втрое

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Число спасателей на месте схода вагонов грузового поезда в Свердловской области увеличено втрое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что в настоящий момент к ликвидации последствий привлечены 316 человек и 35 единиц техники, в том числе 58 спасателей и 20 единиц техники от МЧС России.

Инцидент произошел 26 октября: 20 вагонов сошли с рельсов на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково. В результате загорелись 7 цистерн, пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Пострадавших нет. Был нарушен габарит соседнего пути, движение там приостановлено. По данному факту следователи начали проверку.

