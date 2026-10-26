"Локомотив" прокомментировал сообщения об атаке БПЛА на поезд с командой

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Московский "Локомотив" подтвердил, что команда в полном составе вернулась на тренировочную базу после инцидента с поездом в Воронежской области. Об этом сообщили в телеграм-канале клуба.

Ранее СМИ сообщали, что футболисты, тренеры и персонал "Локомотива" находились в поезде, попавшем под атаку БПЛА в Воронежской области. Команда возвращалась с выездного матча чемпионата России против "Ростова". По опубликованной информации, никто из представителей клуба не пострадал, а врачи "Локомотива" оказывали помощь раненым.

"Команда в полном составе вернулась в расположение тренировочной базы и приступила к подготовке к матчам Кубка и чемпионата России", – говорится в сообщении.

В ночь на 26 октября в результате атаки ВСУ на Воронеж был поврежден пассажирский вагон поезда № 11 Анапа – Москва. Общее число жертв атаки на город и окрестности составило 17 раненых и 2 погибших.

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