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26 октября, 11:47

Происшествия

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Воронежскую область

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Воронежскую область, сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко подчеркнула, что украинские боевики атаковали Воронежскую область с помощью БПЛА. Ударам подвергся, например, пассажирский поезд в пригороде Воронежа. Погибли 2 человека, не менее 17 мирных жителей, включая несовершеннолетнего, получили ранения.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.

"Ни один причастный к этому бесчеловечному преступлению против мирных жителей не уйдет от ответственности", – заключила Петренко.

Над Воронежем и его окрестностями было уничтожено 113 дронов, более 70 из которых – непосредственно над городом. Возникли пожары на ряде промышленных объектов, в деловом квартале, жилом многоэтажном здании, двух дачных массивах, на территории школьного стадиона и в гаражном кооперативе.

Кроме того, в результате атаки на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж Юго-Восточной железной дороги было приостановлено движение. Там отсутствовало напряжение в контактной сети, также на станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва. В настоящий момент движение восстановлено. Транспортная прокуратура организовала проверку в связи со случившемся.

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