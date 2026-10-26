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26 октября, 17:13

Происшествия

В Индии с начала муссона от ударов молний погибли 14 человек

Фото: depositphotos/prudkov

В южном индийском штате Тамилнад по меньшей мере 14 человек погибли от ударов молний после начала северо-восточного муссона в середине октября. Об этом сообщает агентство PTI, ссылаясь на местные власти.

Сильные дожди также спровоцировали 62 оползня, подтопили жилые дома и привели к затоплению сельскохозяйственных угодий. Власти объявили режим повышенной опасности и ограничили посещение нескольких популярных горных курортов.

Жителям разрешили передвигаться только с 06:00 до 18:00 при наличии специальных пропусков, выданных главой округа. Эти меры призваны сократить перемещение людей в уязвимых горных районах, где ливни повышают риск оползней и нарушений транспортного сообщения.

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

Ранее на таиландском острове Пхукет после сильного ночного дождя поток воды с камнями, грязью и грунтом обрушился на квартал Нанай у пляжа Патонг. Стихия повредила жилые дома, магазины и автомобили, вода затопила первые этажи зданий и поднялась выше колес машин. Менее сильные подтопления также произошли в Чалонге, Тхаланге, Ченг Тхале, Равае и городе Пхукет.

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