Трендовая елка из подушек может обойтись россиянам в 1,5 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новогодние елки из подушек стали набирать популярность, а стоимость таких композиций варьируется от 10 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Об этом Агентству "Москва" рассказали декораторы.

Цена зависит от размера конструкции, количества подушек, выбранных тканей и сложности монтажа. Для авторской инсталляции высотой 1,5–2 метра может потребоваться около 100–150 подушек.

В студии декора пояснили, что одна подушка с наполнителем обойдется примерно в 2–4 тысячи рублей, а индивидуально изготовленная наволочка – еще в 2,5–6 тысяч рублей. В результате текстильная часть крупной композиции может стоить от 450 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Каркас, крепления, проектирование, доставка и монтаж рассчитываются отдельно.

При этом создать елку из подушек можно и с меньшими затратами. Менеджер и декоратор другой студии Елизавета Кальма отметила, что текстиль для небольшой композиции из 20 подушек обойдется примерно в 10–30 тысяч рублей. Подушки с наполнителем в доступном сегменте стоят 500–1,5 тысячи рублей, а модели из бархата, букле или качественного искусственного меха – от 1,5 до 3,5 тысячи рублей и выше.

Композиция из 40–50 подушек может потребовать затрат в размере 30–75 тысяч рублей и более. Дополнительно нужно предусмотреть каркас, крепления, подсветку и украшения.

Руководитель еще одной студии декора Анастасия Иванчина оценила стоимость елки высотой 1,5–2 метра в 5–25 тысяч рублей. По ее словам, композиция будет выразительнее, если использовать подушки разных форм, размеров и оттенков. Например, можно собрать елку в одной цветовой гамме, сочетая несколько оттенков и градиенты, или добавить подушки с разными орнаментами.

Декораторы также отметили, что необычные композиции позволяют экспериментировать с фактурами и цветами. Среди актуальных направлений они назвали Quiet Luxury с оттенками шампань, шоколада, бордо и глубокого хвойного цвета. Также актуально Modern Nostalgia с винтажным стеклом и украшениями с историей и Playful Maximalism с крупными формами и неожиданными деталями.

В качестве дополнительных акцентов специалисты предложили использовать крупные банты, декоративные цветы, струящиеся ленты и необычные предметы, связанные с модой или предметным дизайном. При этом важно, чтобы все элементы сочетались между собой по пропорциям, материалам и цвету.

Отдельное внимание при создании такой елки следует уделить устойчивости конструкции. Кальма предупредила, что подушки, просто сложенные друг на друга в форме пирамиды, могут оказаться неустойчивыми. Поэтому она рекомендовала использовать внутренний каркас или надежную систему фиксации, особенно если в доме есть дети или животные.

По ее оценке, такая композиция скорее подойдет для фотозоны, оформления витрины или необычного интерьерного акцента, чем станет полноценной заменой традиционной новогодней ели.

Ранее дизайнер интерьеров Юлия Быкова рассказала, что москвичи начали активно готовиться к Новому году. Продажи елочных игрушек выросли на 290%, а спрос на искусственные ели увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Елка высотой до 1,8 метра сейчас стоит в среднем 6–13 тысяч рублей, а более высокие модели – до 66 тысяч.

По словам Быковой, 2027-й – год Красной Огненной Козы, поэтому от покупок всего ярко-красного стоит воздержаться. Вместо этого лучше выбирать коричневый, молочный, сливочно-карамельный, бежевый и сложные оттенки белого. Такая палитра будет универсальной и избавит от необходимости каждый год покупать дорогостоящие украшения.