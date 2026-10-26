Москвичи возглавили рейтинг любителей хоррора в России

Фото: depositphotos/dimmushka

Москва заняла первое место среди городов России по продажам книг в жанре "Мистика и ужасы" с января по октябрь 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной сети книжных магазинов "Читай-город".

Самым востребованным автором жанра стал Стивен Кинг. За январь – октябрь 2026 года спрос на его произведения вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Более 70% позиций в топ-10 жанра приходится именно на его книги.

Помимо Кинга, в пятерку самых популярных авторов вошли Говард Филиппс Лавкрафт, Джеральд Бром, Дэн Симмонс и Татьяна Корсакова.

В числе самых популярных в Москве книг жанра хоррор первое место занял роман Кинга "Кэрри". В пятерку лидеров также вошли его произведения "Кладбище домашних животных", "Сияние" и "Худеющий", а также книга Роберта Чамберса "Король в желтом".

Ранее сообщалось, что издательство Bloomsbury Publishing выпустит две новые книги из серии Pocket Potters, посвященные персонажам вселенной "Гарри Поттера". Первая книга получила название Pocket Potters: Fred and George, вторая – Pocket Potters: McGonagall.