Politico: власти Германии возмущены отказом части стран ЕС гарантировать кредиты Украине

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Германия возмущена отказом Чехии, Словакии и Венгрии участвовать в гарантировании возможного нового кредита Киеву объемом 45 миллиардов евро. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломата ФРГ.

В Берлине возмущены позицией трех центральноевропейских стран, которые при этом настаивают на получении значительных средств из так называемого фонда сплочения Евросоюза, в который Германия вносит больше всех.

Дипломат назвал ситуацию абсурдной и указал, что она показывает, насколько некоторые "оторваны от реальности в вопросах бюджета ЕС".

"Как можно всерьез считать, что наши налогоплательщики готовы переводить еще хоть один евро тем, кто отказывается вносить свой вклад в противостояние самой серьезной угрозе безопасности для нас всех? Дармоедам не полагается никакого сплочения", – сказал он.

Страны ЕС рассчитывают до конца года договориться о выделении Киеву 45 миллиардов евро. Средства должны покрыть бюджетные нужды в 2027 году. Еще около 25 миллиардов евро могут предоставить другие страны – Канада или Япония.

Чехия, Словакия и Венгрия не хотят давать гарантии под эти займы. Так же они поступили ранее с пакетом помощи на 90 миллиардов евро, отмечает Politico.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" (G7) с начала 2026 года выдали Украине кредитов на 10,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Общая сумма выплат по этой схеме достигла почти 50 миллиардов долларов.