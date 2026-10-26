Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Анапе

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В Анапе зарегистрировали землетрясение на глубине 10 километров магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю в MAX.

Землетрясение зафиксировала сейсмостанция. В ведомстве отметили, что обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры работают штатно.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в Кемеровской области. Эпицентр находился в 39 километрах от Киселевска, очаг залегал на глубине 10 километров.

Еще один подземный толчок магнитудой 5,0 зарегистрировали у побережья Южных Курил. Эпицентр находился в Тихом океане в 34 километрах северо-западнее села Малокурильское на Шикотане.