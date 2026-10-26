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26 октября, 16:29

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Стилист Белова: для осеннего образа надо выбирать водоотталкивающие ткани и яркие детали

Стилист рассказала, как сделать осенний гардероб практичным и ярким

Фото: 123RF.com/jackf

Подобрать одежду для дождливой осени так, чтобы она была удобной и при этом выглядела стильно, можно с помощью правильных материалов, глубоких оттенков и ярких аксессуаров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на стилиста Дарью Белову.

При выборе верхней одежды в первую очередь стоит учитывать свойства ткани. Например, для городской погоды подойдут куртки с мембраной и модели из вощеного хлопка.

При этом водоотталкивающая пропитка защищает от небольшого дождя, но не делает вещь полностью непромокаемой, поэтому перед покупкой важно изучить характеристики конкретной модели.

"Цвет сам по себе не защитит от воды, а красивое пальто необязательно рассчитано на ливень", – добавила стилист.

Основу осеннего гардероба можно составить из вещей шоколадного, оливкового, винного, темно-синего и графитового оттенков. Эти цвета хорошо сочетаются между собой и подходят для пальто, курток, брюк и трикотажа. Однако практичность зависит не только от расцветки, но и от материала – на темной гладкой поверхности могут быть заметны даже небольшие загрязнения.

Разнообразить привычные сочетания поможет клетчатый принт, который остается актуальным осенью. Его можно использовать в верхней одежде, пиджаках или шарфах, оставляя остальные элементы образа однотонными.

Добавить яркости можно с помощью аксессуаров. Для этого необязательно выбирать неоновые цвета – подойдут бордовый, фисташковый, небесно-голубой и насыщенный электрический синий.

Начать можно с одной детали, например дополнить шоколадное пальто голубым шарфом, а графитовое – бордовыми перчатками. Белова поделилась еще одним приемом – можно перекинуть платок или шарф через одно плечо и закрепить его ремнем на талии поверх верхней одежды.

Для дождливой погоды стилист посоветовала выбирать минималистичные резиновые сапоги или обувь с водостойким верхом и нескользящей подошвой. При этом от длинных брюк, которые касаются земли, лучше отказаться – намокшие края выглядят неопрятно.

Чтобы одежда подходила для переменчивой осенней температуры, стоит использовать многослойные сочетания. Например, надеть лонгслив в качестве базового слоя, джемпер и куртку, защищающую от дождя.

После прогулок в непогоду обувь и верхнюю одежду необходимо сушить в соответствии с рекомендациями производителя. Кроме того, защитную пропитку следует периодически обновлять – частота зависит от материала и того, как часто вещь используют.

Ранее стилист Дарья Плеханова объяснила популярность коричневого цвета в осеннем гардеробе. По ее словам, шоколадные оттенки стали особенно востребованными в 2024 году после появления в коллекциях известных домов моды.

Дополнительную популярность им принесли соцсети, где коричневый цвет часто используют в советах о том, как выглядеть дорого. Эксперт отметила, что такие вещи хорошо сочетаются с бежевым, бордовым, молочным и другими оттенками.

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