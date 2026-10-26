Минпросвещения учло время на подготовку при составлении графика ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ходе разработки проектов расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год особое внимание было уделено тому, чтобы школьники имели больше времени для подготовки к экзаменам. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, благодаря этому выпускники смогут качественно подготовиться и спокойно сдать экзамены.

Согласно проекту Рособрнадзора и Минпросвещения, досрочный период ЕГЭ в 2027 году пройдет с 19 марта по 19 апреля. Основная сдача запланирована на период с 1 июня по 9 июля, а дополнительно сдать экзамены можно будет с 3 по 24 сентября.

Досрочный период ОГЭ должен будет пройти с 20 апреля по 14 мая. Основной период пройдет с 2 июня по 5 июля, а дополнительный намечен на 2–24 сентября.

