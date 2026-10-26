В Казахстане спасли подростка, попавшего в жатку комбайна

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Подростка зажало жаткой комбайна на территории крестьянского хозяйства в селе Асыката Туркестанской области. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС Казахстана.

Ногу подростка 2009 года рождения зажало при проведении ремонта сельскохозяйственной техники. На место оперативно прибыли спасатели МЧС. Используя специальные инструменты, они помогли освободить молодого человека. Он передан медикам.

Ранее полуторагодовалый ребенок травмировал кисть на станции метро "Бухарестская" в Санкт-Петербурге. Его рука случайно попала в механизм эскалатора.

Врачи диагностировали у него открытый перелом пальца и рваные раны. Они провели операцию, мальчику придется пройти реабилитацию.

