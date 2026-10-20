Депутат парламента Австралии Хелен Хейнс потеряла ногу после наезда автомобиля

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/helenhainesindi

Депутат федерального парламента Австралии от округа Инди Хелен Хейнс лишилась ноги: ее зажало между двумя автомобилями возле приемной в Вангаратте на северо-востоке штата Виктория. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ABC.

По сведениям телерадиокорпорации, врачи продолжают бороться за спасение второй ноги парламентария.

Полиция штата Виктория задержала по подозрению в нападении 43-летнего жителя Тарравинги. После задержания мужчина прошел психиатрическое освидетельствование. Сотрудники полиции также провели оперативные мероприятия в доме в Тарравинги, где, как предполагается, он живет.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что мужчина совершил наезд на депутата умышленно. Министр внутренних дел Тони Берк добавил, что автомобиль дважды протаранил Хейнс.

Жители по соседству рассказали журналистам, что не раз обращались в полицию из-за поведения этого человека, в том числе из-за очень громкой музыки и криков.

Ранее в Баварии загорелся автобус с 35 школьниками. Водитель успел провести эвакуацию до того, как пожар полностью охватил салон. Прибывшие на место спасатели проконтролировали процесс полного выгорания автобуса. Ущерб составил 20 тысяч евро. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

