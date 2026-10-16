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Автобус с 35 школьниками загорелся в Баварии. Водитель успел провести эвакуацию до того, как пожар полностью охватил салон, сообщила газета Bild со ссылкой на местную полицию.

По данным ведомства, инцидент произошел около 07:20 по местному времени (08:20 по московскому) в городе Хиршайд.

"Внезапно дети, сидевшие в задней части автобуса, почувствовали запах гари. Они сразу же сообщили об этом водителю", – уточнил представитель полиции.

Водитель сразу остановил автобус и помог пассажирам выбраться из него. В результате никто не пострадал.

Прибывшие на место спасатели проконтролировали процесс полного выгорания автобуса. Ущерб составил 20 тысяч евро. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2112 со школьным автобусом ПАЗ в Башкирии. Авария произошла на 14-м километре дороги Уфа – Чишмы. В автобусе находились 22 ученика и сопровождающий, никто из них не пострадал.