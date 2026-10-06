Ребенок травмировал кисть на эскалаторе в метро Петербурга

Фото: 123RF.com/jozzeppe

Полуторагодовалый мальчик получил травму кисти на станции метро "Бухарестская" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Педиатрического университета.

Инцидент произошел вечером 5 октября. Правая кисть ребенка по неосторожности попала в движущийся механизм эскалатора. Мальчика доставили в клинику вуза.

Медики диагностировали у него открытый перелом части фаланги безымянного пальца, а также рваные раны среднего и безымянного пальцев на правой руке. Ребенку выполнили кожную пластику и зашили рану.

Сейчас пострадавший получает антибактериальную терапию. В Педиатрическом университете отметили, что в дальнейшем мальчику предстоит курс реабилитации для полного восстановления функций поврежденной кисти.

Ранее в метро Санкт-Петербурга маленькому ребенку зажало пальцы на эскалаторе. Мальчик вместе с матерью поднимался по подъемнику на одной из станций метро в Центральном районе города, когда решил сесть на ступени, после чего его пальцы застряли между ними. В результате он получил травмы.

