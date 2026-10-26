Гарик Сукачев проведет концерт в Москве 5 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Концерт певца Гарика Сукачева пройдет в Москве 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе артиста.

Выступление состоится на сцене "Live Арены". В программу войдут как старые хиты Сукачева, так и его новые песни.

"В любом творческом проекте Гарик Сукачев всегда объединял в команду настоящих профессионалов своего дела. Концерты его коллектива остаются золотым стандартом качества в индустрии", – говорится в сообщении.

Ранее певица Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт. – Прим. ред.) резко ответила пользователям, раскритиковавшим ее выступление с номером под песню Майкла Джексона на концерте в Санкт-Петербурге. Она исполнила Thriller в память о музыканте. Для номера были подготовлены костюмы и спецэффекты, но зрители разделились во мнениях.

По словам певицы, она мечтала исполнить этот номер всю жизнь и только в 35 лет решилась осуществить задумку.

