Леопард в вольере напал на сотрудницу зоопарка в Нидерландах

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В нидерландском зоопарке Beekse Bergen Safaripark персидский леопард атаковал 50-летнюю сотрудницу. Об этом сообщает Nieuwsblad.

Женщина проводила обычный обход и зашла в вольер хищника. По правилам леопард в этот момент должен был находиться взаперти, однако по неизвестной причине оказался на свободе и набросился на смотрительницу.

Пострадавшая с помощью рации вызвала помощь. Коллеги обнаружили женщину в течение 25 минут, отгородили от леопарда забором и вытащили из вольера. По их словам, она получила тяжелые травмы головы.

На вертолете смотрительницу доставили в больницу. Она перенесла операцию, но врачи по-прежнему опасаются за ее состояние, поэтому погрузили пациентку в медикаментозный сон.

Сотрудники парка выясняют обстоятельства случившегося. Усыплять леопарда не планируют.

"Он просто сидел в своем вольере и делал то, что делал. Животное не виновато", – заявили представители Beekse Bergen Safaripark.

Ранее Йоркширский парк дикой природы, расположенный в графстве Южный Йоркшир, отказался усыплять тигра по кличке Алтай после нападения на посетителя. Инцидент произошел 10 октября. Мужчина спрыгнул в вольер с тиграми, и хищник нанес ему смертельные ранения. После этого всех посетителей зоопарка эвакуировали.