Английский зоопарк не будет усыплять тигра, убившего посетителя

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Йоркширский парк дикой природы (Yorkshire Wildlife Park), расположенный на окраине Донкастера в графстве Южный Йоркшир, отказался усыплять тигра по кличке Алтай после того, как хищник напал на проникшего в его вольер мужчину. Об этом учреждение сообщило на своей странице в соцсети X.

"С нами связываются много, очень много людей, и спрашивают о тигре Алтае. Мы можем всех заверить в том, что он цел и невредим и не будет подвергнут эвтаназии в связи с этим инцидентом", – говорится в сообщении парка.

Инцидент произошел 10 октября. Мужчина спрыгнул в вольер с тиграми. Хищник нанес ему серьезные ранения. Прибывшие на место экстренные службы констатировали, что пострадавший погиб на месте.

После нападения всех посетителей зоопарка эвакуировали. 11 октября парк остается закрытым, он не принимает гостей. Сотрудникам, которых затронул инцидент, оказывают помощь. Парк принес соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее леопард зашел в дом и напал на шестерых членов семьи в деревне Джхитки округа Махасамунд индийского штата Чхаттисгарх. Пострадали четверо мужчин и две женщины. Людям удалось выбежать из дома и запереть зверя в одной из комнат.

На место ЧП прибыли полиция, сотрудники лесного департамента и спасатели. Им удалось усмирить леопарда и вытащить его из здания. Для его поимки была вызвана специальная группа из города Райпура. Всех пострадавших госпитализировали. Трое из них получили тяжелые травмы и были перевезены на лечение в Райпур.

