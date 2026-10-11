Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 17:43

В мире

Английский зоопарк не будет усыплять тигра, убившего посетителя

Фото: 123RF.com/foodpoi

Йоркширский парк дикой природы (Yorkshire Wildlife Park), расположенный на окраине Донкастера в графстве Южный Йоркшир, отказался усыплять тигра по кличке Алтай после того, как хищник напал на проникшего в его вольер мужчину. Об этом учреждение сообщило на своей странице в соцсети X.

"С нами связываются много, очень много людей, и спрашивают о тигре Алтае. Мы можем всех заверить в том, что он цел и невредим и не будет подвергнут эвтаназии в связи с этим инцидентом", – говорится в сообщении парка.

Инцидент произошел 10 октября. Мужчина спрыгнул в вольер с тиграми. Хищник нанес ему серьезные ранения. Прибывшие на место экстренные службы констатировали, что пострадавший погиб на месте.

После нападения всех посетителей зоопарка эвакуировали. 11 октября парк остается закрытым, он не принимает гостей. Сотрудникам, которых затронул инцидент, оказывают помощь. Парк принес соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее леопард зашел в дом и напал на шестерых членов семьи в деревне Джхитки округа Махасамунд индийского штата Чхаттисгарх. Пострадали четверо мужчин и две женщины. Людям удалось выбежать из дома и запереть зверя в одной из комнат.

На место ЧП прибыли полиция, сотрудники лесного департамента и спасатели. Им удалось усмирить леопарда и вытащить его из здания. Для его поимки была вызвана специальная группа из города Райпура. Всех пострадавших госпитализировали. Трое из них получили тяжелые травмы и были перевезены на лечение в Райпур.

Читайте также


животныеза рубежомпроисшествия

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика