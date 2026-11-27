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Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомной подводной лодке (АПЛ) "Пермь". Она стала уже пятым подводным крейсером проекта "Ясень-М", который поставлен флоту за последние шесть лет.

Президент поздравил моряков и строителей АПЛ с ее передачей в состав Военного-морского флота России. Глава государства отметил, что Россия – одна из немногих стран мира, способных строить мощные атомные подводные лодки.

Вместе с тем российский лидер назвал "Пермь" оружием глобального уровня и значения и подчеркнул, что аппарат стал первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Уже в ближайшее время новый крейсер войдет в состав Тихоокеанского флота. Будет нести боевую вахту, защищая морские рубежи и безопасность Отечества, наш Дальний Восток, нашу Арктику и всю Россию", – заявил Путин.

Кроме того, он пожелал экипажу "Перми" "семь футов под килем" и выразил уверенность, что национальные интересы России во всех районах мирового океана будут надежно обеспечены.

До этого гвардейский морской тральщик "Дмитрий Лысов" проекта 12700 "Александрит" вошел в состав ВМФ России. Водоизмещение корабля – около 890 тонн, длина – примерно 62 метра, ширина – 10 метров. Скорость при полном водоизмещении – около 16 узлов, экипаж – 44 человека.

До этого главком ВМФ Александр Моисеев указывал, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершает испытания после модернизации и войдет в состав российского флота уже в 2026 году. Кроме того, сейчас строится новейший безэкипажный корабль крупного водоизмещения, предназначенный для поиска подводных лодок и подводных объектов.