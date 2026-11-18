Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Гвардейский морской тральщик "Дмитрий Лысов" проекта 12700 "Александрит" вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщило министерство обороны России.

В Балтийске Калининградской области прошел первый подъем военно-морского флага на корабле. Уточняется, что корабль построили на АО "Средне-Невский судостроительный завод". Проект разработало Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Тральщик предназначен для противоминной обороны: он ищет и уничтожает мины в акваториях военно-морских баз на безопасной для себя дистанции.

Корабли проекта 12700 могут применять разные виды тралов, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты, а также средства поиска и обнаружения мин. Такие корабли обладают высокой маневренностью и мореходностью. Водоизмещение корабля – около 890 тонн, длина – примерно 62 метра, ширина – 10 метров. Скорость при полном водоизмещении – около 16 узлов, экипаж – 44 человека.

Корпус тральщика выполнили из монолитного стеклопластика. По данным Минобороны, корабль имеет самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Он прочнее стального, легче и долговечнее.

"Мы продолжаем строительство данной серии боевых кораблей", – отметил заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Владимир Воробьев.

По его словам, корабль назван в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Лысова. В сентябре 1944 года он до конца исполнил свой долг, обеспечивая проводку конвоев и руководя боем с немецкой подводной лодкой.



Ранее главком ВМФ Александр Моисеев указывал, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершает испытания после модернизации и войдет в состав Военно-морского флота России уже в 2026 году. До этого российский Военно-морской флот вошел в топ-3 мирового рейтинга самых сильных флотов. Эксперты учитывали не только число военных кораблей, но и уровень их модернизации, возможности логистики флотов и реальный боевой потенциал.

