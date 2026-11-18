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У Москвы нет невероятных ожиданий от предстоящей встречи Владимира Путина с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Об этом в беседе с ИС "Вести" заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У нас прагматические ожидания", – отметил представитель Кремля.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что на переговорах состоится хороший обмен мнениями по согласованному кругу вопросов. Кроме того, главы государств смогут затронуть и другие темы.

Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина состоится 19 ноября. Депутат Госдумы Александр Асафов указал, что украинский конфликт не будет центральной темой переговоров, однако стороны его как минимум упомянут.

В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп проведут на саммите АТЭС не одну встречу, а общаться будут в разных форматах. При этом больших делегаций на переговорах не предусмотрено.