Фото: Градостроительный комплекс

Новую прогулочную зону, которая тянется по правому берегу Москвы-реки от Белорусского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко", украсили арт-объекты, посвященные классической советской киносказке "Старик Хоттабыч" 1956 года. Часть ее сцен были сняты именно на этом участке набережной, сообщили в столичном градостроительном комплексе.

На набережной установили волшебный кувшин, деревянные перила с надписями "Иногда чудеса начинаются с одной находки" и "Да исполнится желание твое!", а также металлические следы восточных туфель. Возле шезлонгов разместили ковер-самолет, а вечером специальный светильник отбрасывает тень Старика Хоттабыча.

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Также на территории укрепили береговой склон, сделали пешеходные дорожки, маршруты для бега и поездок на велосипеде, разбили газоны и цветники. Набережная стала частью общей прогулочной зоны без автомобильного движения.

В градостроительном комплексе подчеркнули, что при создании новых общественных пространств важно учитывать не только функциональность, но и историю территории. У театра "Мастерская Петра Фоменко" современное благоустройство провели с учетом культурного наследия этих мест.

Ранее стало известно, что в центре Москвы обновили Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую набережные. Эти территории пользуются большой популярностью у горожан: здесь расположены места для прогулок, отдыха и занятий спортом, а также знаковые объекты, включая "Лужники". Около 10 лет назад набережные благоустроили по новому стандарту.

