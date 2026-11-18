Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Никулинский районный суд Москвы отказал местной жительнице в признании недействительными договоров купли-продажи квартиры и автомобиля, поскольку экспертиза подтвердила, что женщина осознавала свои действия во время заключения сделок. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Судебное разбирательство было связано с тем, что москвичка продала недвижимость за 16,4 миллиона рублей и Volkswagen Tiguan за 1,8 миллиона рублей, а вырученные средства передала мошенникам.

Женщина утверждала, что злоумышленники, представившиеся сотрудниками государственных органов, убедили ее в фиктивности сделок и пообещали позднее вернуть деньги. Впоследствии ее признали потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве.

При этом еще во время продажи квартиры покупатель интересовался, не действует ли продавец под влиянием посторонних. Риелтор также вызвал полицию, сотрудники которой предупредили женщину о возможном воздействии мошенников. Однако она отрицала, что стала жертвой обмана.

При рассмотрении иска суд учел результаты судебной экспертизы. Согласно ее заключению, истица могла понимать значение своих действий и руководить ими при заключении оспариваемых договоров. На этом основании суд не удовлетворил ее требования. На данный момент решение еще не вступило в силу.

Ранее Верховный суд России встал на сторону москвича, на имя которого без его согласия оформили кредит. Нижестоящие инстанции отказали мужчине в иске к банку, посчитав, что ввод СМС-кодов подтверждает его волеизъявление.

Однако ВС указал, что суды не проверили обстоятельства заключения договора и не оценили тот факт, что деньги сразу были переведены третьим лицам. Дело направлено на новое рассмотрение.