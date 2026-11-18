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Министерство транспорта России предложило выделять зеленым цветом государственные номера беспилотных автомобилей. Об этом сообщил директор департамента цифрового развития ведомства Артем Юренков в рамках международного форума и выставки "Транспорт России – 2026".

По его словам, такое обозначение позволит сотрудникам ГИБДД понимать, что в транспортном средстве нет человека, а камерам видеонаблюдения это поможет легче распознавать такое авто.

Ранее вице-премьер России Андрей Никитин рассказал, что беспилотный транспорт в стране должен перейти от экспериментального использования к массовому внедрению. Для этого необходимо установить общие требования к допуску такой техники на дороги, ее эксплуатации и дистанционному управлению.

До этого стало известно, что в России планируется запустить полностью беспилотный режим использования грузовиков "КамАЗ" в 2028 году. Такие автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Сейчас за движением беспилотных "КамАЗов" следят операторы-логисты, которые дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры.