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06 октября, 14:53

Транспорт

В Москве для заказа доступны 100 беспилотных такси

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В Москве для заказа доступны 100 беспилотных такси. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин на форуме "Цифровые решения".

Он также отметил, что число роботов-доставщиков по всей стране превысило тысячу. Кроме того, внедряются технологии для автоматизации перевозок и работы складов.

"Еще 10 лет назад такие новации были только в проектах. Сейчас – неотъемлемая часть нашей жизни", – заключил глава кабмина.

В свою очередь, главный конструктор инновационных автомобилей ПАО "КАМАЗ" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Назаренко ранее рассказывал, что полностью беспилотный режим использования грузовиков "КамАЗ" планируется запустить в 2028 году.

По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Назаренко заявил, что сейчас за движением беспилотных "КамАЗов" следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры.

100 беспилотных такси доступны для заказа в Москве

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