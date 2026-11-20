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В США 11-летняя школьница совершила сексуальное насилие и пыталась убить 5-летнюю девочку. Об этом сообщило издание New York Post (NYP).

На момент произошедшего несовершеннолетней было 10 лет. Нападение произошло в сентябре прошлого года. Школьница вместе с 9-летним сообщником заманила девочку на пустырь, где дети надругались над ней и попытались убить.

Как рассказала мать пострадавшей, ее ребенок несколько недель находился в больнице. У девочки зафиксированы тяжелые травмы, она до сих пор не восстановилась психологически.

Пострадавшей снятся кошмары, она называет себя некрасивой и говорит, что "земля – плохое место". Суд признал фигурантку виновной в покушении на убийство, нападении и сексуальном насилии.

Она будет находиться в колонии минимум до 18-летия. Сообщник признал вину в покушении на изнасилование и дал показания в суде.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае компания несовершеннолетних повалила девочку на землю и таскала ее за волосы. Кроме того, одна из обидчиц вставала ребенку на живот, била ногой по голове и выливала на нее жидкость из двух разных бутылок. Утверждается, что в них была бытовая химия.

Правоохранители обратили внимание на ситуацию после того, как в социальных сетях начали распространять записи с места происшествия. По данным пабликов, пострадавшую специально заманили за гаражи, чтобы устроить драку.