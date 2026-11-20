Фото: Rockstar Games

Арктическая версия игры GTA могла бы стать популярной. Об этом в беседе с РИА Новости заявила губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт.

По ее словам, регион уникален по особенностям территории, которая могла бы дать простор для фантазии создателям компьютерных игр.

"У нас есть три северных моря, живописные каньоны, мистический остров Вайгач, мыс Канин Нос с полярной станцией, космические пески Шойны", – рассказала Гехт.

Днем ранее во время прямой линии губернатор НАО озвучила идею перенести действие игры GTA в регион, сменив Майами на Нарьян-Мар.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. Видеоигра переведена на русский язык и доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить возможность государственного заказа на разработку отечественной мультиплатформенной игры наподобие GTA. По его словам, проект мог бы воссоздать современную эпоху с элементами детектива, приключений и аркады. При этом Ветров предлагает обойтись без уклона в симпатии к миру криминала и преступности.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, призвал россиян не превращать релиз игры в повод для "сумасшедшего поклонения". По словам парламентария, погружение в мир виртуального американского криминала принесет головную боль, раскаяние и чувство пустоты после долгих часов за игрой.