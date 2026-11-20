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Владимир Путин заявил, что чувствует поддержку россиян и благодарен за это. Слова президента прозвучали в фильме "Наше крещение. Предстоятель" режиссера Эмира Кустурицы. Ленту показали в эфире Первого канала к 80-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Без этой поддержки не только работать невозможно, но уже точно невозможно добиваться каких бы то ни было результатов, добиваться наших общих целей во имя и ради России", – отметил глава государства.

Путин рассказал, что ежедневно молится за страну и ее граждан. По его словам, Русская православная церковь сыграла уникальную роль и в становлении русской нации, и российской государственности. Главное направление совместной с церковью работы – это хранение человека и его духовности, подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин присудил патриарху Кириллу государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Соответствующий указ президента также предусматривает присвоение священнослужителю почетного звания лауреата.