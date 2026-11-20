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Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал европейцев не отклонять приглашение Владимира Путина посетить Москву для переговоров по Украине. Заявление прозвучало во время визита министра в Варшаву.

"Отказываться от приглашения посетить Москву было бы совершенно неверным сигналом", – приводит слова Писториуса Der Spiegel.

Он подчеркнул необходимость диалога, так как "только тот, кто говорит" может достигнуть результатов.

"Если Путин посылает сейчас первые сигналы и говорит о приглашении европейцев в Москву, то это с любой точки зрения следует приветствовать", – заявил министр.

Писториус также выступил против дискуссий о возможности отправки немецких военных на Украину. По его словам, глупо говорить о вариантах или прогнозировать до того, как прекратятся боевые действия.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что вопрос о приезде европейских переговорщиков в Москву в данный момент прорабатывается. Дипломат также добавил, что возможный визит представителей Британии, Германии и Франции не означает, что европейцы подключатся к переговорному процессу по Украине.

По его словам, Москва ждет ответа европейских переговорщиков на приглашение. Соответствующий сигнал направлен по дипломатическим каналам.