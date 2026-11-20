Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

В Москве завершили масштабную реставрацию фасадов Богоявленского собора в Елохове. Обновленное здание осмотрел Сергей Собянин.

По словам градоначальника, за последнее столетие собор ни разу не подвергался научной реставрации. Проведенные работы позволили сохранить один из наиболее известных памятников церковной архитектуры Москвы.

Собянин отметил, что городские власти совместно с Русской православной церковью продолжают восстанавливать исторические храмы. За последние годы в столице удалось отреставрировать около 130 таких объектов.

Во время посещения собора мэр также поздравил патриарха Кирилла с 80-летием.

"Он патриарх не только всея Руси, но и Москвы. Это его, собственно, главный храм", – добавил Собянин.

Кроме того, в столице завершили ремонт храма Христа Спасителя, который считается главным храмом России. По словам мэра, это стало своеобразным подарком патриарху. Настоятель Елоховского собора отец Фома, в свою очередь, поблагодарил столичные власти за помощь в сохранении здания и высокое качество выполненных работ.

Богоявленский собор в Елохове входит в число старейших и крупнейших действующих храмов Москвы. С этим местом связана биография поэта Александра Пушкина, которого здесь крестили. В советские годы храм стал патриаршим кафедральным собором, а с 1991 года получил статус кафедрального собора Москвы.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, предыдущие работы на фасадах проводились в 1980-х годах и ограничивались ремонтом. В 2025–2026 годах специалисты восстановили около 7 тысяч квадратных метров штукатурной отделки, очистив поверхности от накопившихся за десятилетия пыли, копоти и плесени.

Особое внимание уделили куполам, внешний вид которых со временем изменился. До начала реставрации только центральный купол имел медное покрытие с позолотой. Остальные были отделаны материалом, лишь имитировавшим золото.

Для возвращения исторического облика купола и главки обшили небольшими квадратными пластинами из листовой меди, после чего покрыли сусальным золотом. Общая площадь позолоченных поверхностей достигла примерно 850 квадратных метров.

Помимо этого, мастера восстановили позолоченные часы на колокольне, циферблаты которых обращены на четыре стороны света. В ходе реставрации привели в порядок гранитные ступени и площадки. Отреставрировали белокаменные столбы и их основания у входной группы в храм.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Царицыно" готовятся к реставрации архитектурных элементов восьми башен Большого дворца. Сейчас специалисты укрепляют конструкции и разбирают сохранившиеся декоративные детали, которые предстоит восстановить. Завершить этот этап работ планируют в 2026 году. Демонтаж проводят с сохранением исторических элементов.

