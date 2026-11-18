Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Москве при реставрации ресторана "Прага" демонтировали козырек поздней постройки. Об этом Агентству "Москва" сообщил заместитель гендиректора по реставрации архитектурного бюро GA Никита Дудниченко.

За козырьком сохранились кронштейны от исторического фасада 1954 года. Первоначально проектом предусматривалось воссоздание этих элементов, однако выяснилось, что они сохранились. Также специалисты демонтируют декор входной группы с двумя золотыми женскими фигурами: это поздний вход, появившийся в 1990–2000-е годы.

При реставрации специалисты ориентируются на проект 1954 года, когда сформировался исторический облик здания. По словам Дудниченко, внутри ресторана сохранились элементы исторических лестниц, в том числе лестница с декором в технике энкаустики. Уцелели и ценные элементы фасадного декора – вазоны, поручни и фонари. Их снимут и складируют на объекте, а после реставрации вернут на места.

За зашивками обнаружили панно "Прага". По словам Дудниченко, оно немного пострадало, но сохранилось хорошо. В интерьерах также уцелели отделка холла, фонтан на втором этаже в зоне ресторана и осветительные приборы.

Часть элементов фасада придется воссоздать: была сбита лепнина в зоне входных групп. Обследование показало износ конструкций, часть кирпичной кладки имеет недостаточную несущую способность. На следующем этапе пройдет большой комплекс работ по усилению конструкций. Исследования также позволили установить, что исторический фасад был окрашен в светло-серый цвет.

Дудниченко отметил, что сложнее всего обеспечить комплексный подход и бережное сохранение исторического облика памятника, который вызывает отклик у многих москвичей. Ожидается, что исторический облик здания восстановят на уровне первых трех этажей, а сверху появится светопрозрачная конструкция.

Ранее в центре Москвы завершили работы по восстановлению фасадов и проездной арки главного здания городской усадьбы Тургенева. В ходе работ реставраторы расчистили фасады, заделали трещины, отремонтировали лепные детали и профилированный декор, привели в порядок цоколь и восстановили первоначальный цвет окраски. Также обновили проездную арку, гранитные ступени, металлические отливы и кровлю.

