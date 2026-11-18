18 ноября, 15:08Происшествия
Пострадавшую при стрельбе в Кракове россиянку выписали из госпиталя
Фото: ТАСС/ЕРА/Art Service
Раненую при стрельбе в Кракове гражданку России выписали из госпиталя. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель российского посольства в Варшаве.
"Мы получили информацию из одного из медицинских учреждений Кракова, что раненая россиянка выписана из стационара", – сказал собеседник агентства.
При выписке медики оценили ее состояние как удовлетворительное, добавил он.
Инцидент произошел в Кракове 7 ноября – мужчина начал стрелять в прохожих из автомобиля. В результате 6 человек погибли, еще 16 пострадали.
Нападавшим оказался 25-летний польский гражданин, который позже скончался в больнице. В доме стрелка были найдены тела 3 человек, которые оказались членами его семьи. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.