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Депутаты Мособлдумы 19 ноября планируют рассмотреть пакет законопроектов по выгулу сельскохозяйственных животных. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщил председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Первый документ устанавливает запрет на выпас таких животных на объектах для движения пешеходов и транспорта, а также на общественных территориях и пространствах. Исключение сделано для содержания животных в парках.

Сейчас в законодательстве уже действует требование к содержанию домашнего скота и птицы, а также запрет на их выпас и прогон в неустановленных местах. Новый документ четко прописывает, где именно действует ограничение.

"Сельскохозяйственных животных нельзя свободно водить и пасти в местах, где ходят люди и ездит транспорт", – пояснил Керселян.

По его словам, в прокуратуру и органы местного самоуправления постоянно поступают обращения граждан о нарушении правил выпаса. При этом профилактические беседы и предостережения не давали реального эффекта.

Второй законопроект вводит в Кодекс Московской области об административных правонарушениях новую статью об ответственности за выпас (выгул) и прогон животных в неположенных местах. Для граждан предлагается штраф от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 7 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 25 тысяч рублей.

Если нарушение совершено повторно в течение года, штраф для граждан составит от 4,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 12 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 45 тысяч рублей.

Ранее суд в Москве арестовал на 5 суток мужчину, который выгуливал козу на Красной площади и нецензурно выражался. Он не реагировал на замечания правоохранителей, а во время задержания сопротивлялся и отталкивал сотрудников.

В суде москвич свою вину не признал. По его словам, он хотел сфотографироваться и уйти.