Фото: портал мэра и правительства Москвы

Газопровод получил повреждения при атаке украинских БПЛА на Северский район Кубани. В результате 94 многоквартирных дома остались без газоснабжения, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"На месте работают аварийные службы", – говорится в публикации.

Из-за украинских ударов пострадали девять человек. Один из них госпитализирован, остальным оказали амбулаторную медицинскую помощь.

Фрагменты дронов упали во дворах и на улицах, повредили окна, кровли и навесы частных домовладений и коммерческих зданий. Предварительно, в поселке городского типа Ильском обломки аппаратов нашли по семи адресам, в поселке городского типа Афипском – по 21 адресу. В большинстве случаев они были на территории частных домов.

Кроме того, обломки БПЛА обнаружили в пригороде Краснодара. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее четыре человека получили травмы при падении фрагментов дронов на пятиэтажный дом в адыгейском Энеме. Все раненые доставлены в больницу в состоянии легкой и средней степени тяжести. Также были повреждены несколько квартир.