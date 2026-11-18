Фото: MAX/"Столичный СК"

Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции после нападения с ножом на инспектора Госавтоинспекции в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России.

В ведомстве уточнили, что таким образом суд удовлетворил ходатайство следователей столичного СК.

Ночью 1 ноября сотрудники Госавтоинспекции прибыли на Фруктовую улицу, где произошло ДТП с легковым автомобилем и электровелосипедом. Фигурант не был участником аварии, однако решил воспрепятствовать проверочным мероприятиям и нанес одному из инспекторов не менее двух ударов ножом в лицо и тело.

Чтобы пресечь противоправные действия, инспектор применил табельное оружие и обезвредил нападавшего. Пострадавший сотрудник был госпитализирован, угрозы для его жизни не было.

