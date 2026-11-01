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01 ноября, 13:53

Происшествия

Мужчина напал на инспектора ГАИ с ножом на юге Москвы

Фото: MAX/"Столичный СК"

Столичное управление СК России возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после нападения на инспектора Госавтоинспекции на Фруктовой улице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь на 1 ноября 2026 года сотрудники ГАИ приехали на Фруктовую улицу, где произошло ДТП с легковым автомобилем и электровелосипедом. Фигурант, не являясь участником происшествия, решил помешать проверке и нанес одному из инспекторов не менее двух ударов ножом в лицо и тело.

Чтобы пресечь противоправные действия, инспектор применил табельное оружие и обезвредил нападавшего. Следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия, назначили ряд судебных экспертиз. Подозреваемого доставили в одну из городских больниц. После разрешения врачей следователи приступят к его допросу.

Кроме того, Чертановская межрайонная прокуратура контролирует расследование дела, отметили в столичном надзорном ведомстве.

Ранее 44-летнего мужчину задержали по подозрению в нападении с ножом на 15-летнего подростка в Обнинске. Согласно данным следствия, днем 11 октября у дома 103 по проспекту Ленина в Обнинске во время конфликта мужчина ранил подростка ножом в голень и корпус. Пострадавшего госпитализировали.

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