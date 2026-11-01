Суд оштрафовал актера Игоря Верника на 10 тыс рублей

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичный суд назначил актеру Игорю Вернику штраф в 10 тысяч рублей за то, что он не оплатил предыдущее административное взыскание. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Изначально артиста привлекли к ответственности за неоплаченную парковку – сумма составила 5 тысяч рублей. В отведенный законом срок деньги не поступили, после чего в отношении Верника составили протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) об уклонении от исполнения административного наказания.

На заседание по этому делу актер не пришел. В октябре суд в Москве вынес решение о штрафе в 10 тысяч рублей – это двукратный размер ранее не уплаченной суммы, что предусмотрено КоАП.

Ранее звезда "Глухаря" Мария Болтнева добилась в Тверском районном суде отмены пяти штрафов за неправильную парковку на общую сумму 25 тысяч рублей. Она подала в суд на Московское парковочное пространство. По ее словам, ей не имеют права выписывать такие штрафы, поскольку она является многодетной матерью.

