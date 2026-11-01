Дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на предприятие в Нижегородской области

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Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт") после атаки БПЛА на Нижегородскую область. Об этом сообщили в СК России.

Уточняется, что Украина в ночь на 1 ноября нанесла массированные удары по региону с помощью дронов. Серьезные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе, также пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, пострадавших нет. Следователи в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Выясняются тип и модель беспилотников, а также конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к преступлению.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над регионами страны. БПЛА самолетного типа удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской и другими областями.

