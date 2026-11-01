Превосходящий по размерам "Титаник" лайнер затопят у побережья Флориды

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Власти округа Окалуса американского штата Флорида планируют затопить исторический трансатлантический лайнер SS United States в Мексиканском заливе для создания самого крупного в мире искусственного подводного рифа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Церемонию прощания с судном проведут 11 ноября. Затопление состоится около побережья Дестина 12 ноября. Лайнер опустят на дно залива, где глубина составит около 55 метров. Верхние палубы будут на глубине примерно 18 метров.

Судно спустили на воду в 1951 году и ввели в эксплуатацию в 1952 году. Длина SS United States – около 305 метров. Это более чем на 30 метров больше, чем у "Титаника". На борт он мог брать 1 982 пассажира.

В 1952 году SS United States установил рекорд скорости среди океанских лайнеров. В первом рейсе он пересек Атлантику со средней скоростью выше 66 километров в час. Путь занял трое суток, 10 часов и 40 минут – на 10 часов меньше, чем у британского лайнера RMS Queen Mary, владевшего предыдущим рекордом. Этот результат до сих пор не превзошел ни один современный пассажирский лайнер.

Среди пассажиров лайнера были президенты США Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Джон Ф. Кеннеди и Билл Клинтон, а также знаменитости Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Сальвадор Дали и Коко Шанель. В 1969 году лайнер вывели из эксплуатации. Свыше 30 лет SS United States простоял у пирса на реке Делавэр в Филадельфии.

Защитники исторического наследия искали способы восстановить судно, но все проекты реставрации оказались слишком дорогостоящими. Организации по защите исторического наследия протестуют, но местные власти уверены: искусственный риф – единственный способ не отправить лайнер на металлолом.

Ранее стало известно, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершает испытания после модернизации и войдет в состав Военно-морского флота России в 2026 году. Вместе с тем сообщалось, что летом 2026 года был сформирован первый полк беспилотных систем на Северном флоте, второй планируется создать на Тихоокеанском флоте в 2027 году.

