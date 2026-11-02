Банки стали навязывать россиянам согласие на получение рекламы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские банки стали навязывать клиентам согласие на рекламные рассылки при оформлении карт и счетов, сообщает газета "Известия".

Иногда отказаться от рекламы отдельно от банковского продукта нельзя, а в других случаях согласие ставится автоматически, и клиент этого не замечает. Согласно решениям Федеральной антимонопольной службы и судов по таким спорам за 2026 год, а также жалобам на "Банки.ру" за последние месяцы, с проблемой сталкивались клиенты Россельхозбанка, ВТБ, Альфа-Банка, Ozon Банка и Газпромбанка.

Уточняется, что согласие на рекламу порой заранее включено в стандартные документы или в сам порядок оформления услуг и не зависит от действий отдельных сотрудников. В ЦБ назвали недопустимыми автоматически проставленные отметки о согласии на рекламу. Регулятор следит за понятностью условий банковских услуг и уделяет таким случаям особое внимание.

В ФАС подтвердили, что невозможность отказаться от рекламы при оформлении продукта – недобросовестная практика, которая может нарушать антимонопольное законодательство. Согласие на рассылки должно быть отдельным и добровольным, а отказ от рекламы не должен влиять на выдачу кредита, подчеркнули в ЦБ.

Проблема распространена на рынке, рассказала заместитель руководителя проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта Алла Храпунова. По ее словам, даже крупные банки иногда не позволяют оформить продукт без согласия на рекламные сообщения. В ряде случаев клиент должен поставить галочку самостоятельно, но без нее система не дает продолжить оформление.

Речь идет не об отдельных ошибках, а о системной практике, прежде всего в крупных розничных банках, считает председатель совета директоров одной из финансовых организаций Михаил Брюханов. Причина – стандартные формы, которые применяются при массовом оформлении карт и счетов.

При онлайн-оформлении согласие на рекламу часто размещают рядом с обязательным согласием на обработку персональных данных, пояснил аналитик рейтингов финансовых институтов Святослав Смирнов. Такую отметку бывает сложно заметить или невозможно убрать.

Ранее сообщалось, что ФАС продолжит работу по увеличению штрафов для банков за нарушения в сфере рекламного законодательства до 20 миллионов рублей. Сейчас статья 14.3 КоАП РФ предусматривает для юридических лиц, включая банки, административный штраф от 100 до 500 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе.

