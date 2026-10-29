ЦБ предложил меры по борьбе с недоступностью ОСАГО

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Банк России предложил рассмотреть возможность продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги" либо сайт Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на главу департамента страхового рынка Банка России Илью Смирнова.

Такие меры должны повысить доступность обязательного автострахования в регионах, где автовладельцы сталкиваются с трудностями при оформлении полисов. Смирнов подчеркнул, что автовладелец должен иметь возможность без задержек выбрать страховщика самостоятельно.

Проблемы с оформлением ОСАГО, по его словам, могут возникать из-за роста страхового мошенничества в ряде регионов и убытков компаний. По словам Смирнова, количество жалоб на доступность полисов сократилось с 5 тысяч в 2023 году до 800 в 2024-м, а за первую половину 2026 года поступило около 300 жалоб.

Рост активности мошенников вынуждает страховщиков защищаться "экстраординарными" мерами, пояснил представитель регулятора. Страховщикам, как он отметил, следует подумать о централизации подходов в борьбе с мошенниками.

При этом президент ВСС Евгений Уфимцев указал, что страховое сообщество занимается разработкой на базе сайта Российского союза автостраховщиков (РСА) системы, которая будет гарантировать доступность полисов ОСАГО для граждан.

Ранее Минфин России поддержал увеличение лимитов выплат по ОСАГО. Однако в министерстве рассчитывают, что это не приведет к существенному росту страховых тарифов. Ожидается, что повышение лимитов в первую очередь коснется выплат за вред жизни или здоровью.

