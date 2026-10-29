В Китае мужчина начал зарабатывать на том, что ругается с чужими людьми

Фото: sohu.com

Житель Гуанчжоу привлек внимание прохожих, выйдя на улицу с табличкой "Поругаюсь за вас": за деньги он предлагает услугу "сменщика для ссор". Об этом сообщает портал Sohu.

При этом, по словам мужчины, он не ограничивается только этой ролью, а также оказывает услуги "Расстаться за вас" и "Восстановить отношения за вас". Они доступны онлайн и офлайн: в первом случае цена составляет 50 юаней, во втором – 188 юаней. Ограничений по времени нет.

Реакция пользователей Сети разделилась: многие заинтересовались предложением, а некоторые пошутили, что мужчина выглядит слишком добродушным и "точно проиграет в ссоре".

Ранее сообщалось, что в Китае появился рынок труда, участники которого за плату обучают роботов повседневным задачам – от складывания белья до упаковки коробок. Для такой работы недостаточно просто написать код.

Обучение моделей ИИ требует реальных примеров человеческих движений. В связи с быстрым развитием робототехники в стране профессия тренера роботов становится популярнее.

