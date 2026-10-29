29 октября, 18:34Общество
В Китае мужчина начал зарабатывать на том, что ругается с чужими людьми
Фото: sohu.com
Житель Гуанчжоу привлек внимание прохожих, выйдя на улицу с табличкой "Поругаюсь за вас": за деньги он предлагает услугу "сменщика для ссор". Об этом сообщает портал Sohu.
При этом, по словам мужчины, он не ограничивается только этой ролью, а также оказывает услуги "Расстаться за вас" и "Восстановить отношения за вас". Они доступны онлайн и офлайн: в первом случае цена составляет 50 юаней, во втором – 188 юаней. Ограничений по времени нет.
Реакция пользователей Сети разделилась: многие заинтересовались предложением, а некоторые пошутили, что мужчина выглядит слишком добродушным и "точно проиграет в ссоре".
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