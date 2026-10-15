Профессия тренера роботов стала набирать популярность в Китае

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В Китае развивается рынок труда, участники которого за деньги учат роботов выполнять повседневные задачи – от складывания белья до упаковки коробок. Об этом сообщила газета The Paper.

Одного написания кода для такой работы недостаточно. Моделям искусственного интеллекта требуются реальные примеры человеческих движений, на которых их можно обучать. На фоне быстрого развития робототехники в стране профессия тренера роботов становится все популярнее.

Для этого тренеры используют VR-гарнитуры, специальные контроллеры или записывают свои действия на камеру. Они, например, показывают, как складывают полотенца, убирают вещи или выполняют домашние дела. Работа часто оказывается однообразной: одно и то же действие приходится повторять десятки и сотни раз, чтобы набрать достаточно данных для обучения.

Один 22-летний сотрудник получал 120 юаней (около 17,8 доллара) за дневную смену и 135 юаней (около 20 долларов) за ночную. Через месяц он ушел, устав от однообразия. Часть участников рынка собирает данные для роботов прямо у себя дома, записывая повседневные действия на камеру. Некоторые зарабатывают около 5 тысяч юаней (около 744 долларов) в месяц, доход зависит от сложности заданий и объема работы.

Во многих случаях задача тренера – показать правильное движение и помочь собрать данные, на которых робот сможет учиться. При этом ошибки в записи или настройках способны испортить часы работы и сделать собранные данные непригодными.

Особенно активно в Китае развивается направление по созданию человекоподобных роботов. В Шанхае в 2025 году открылась первая в стране база для тренировки роботов-гуманоидов. В Пекине в сентябре 2026 года начал работу "детский сад" для роботов, где исследователи изучают альтернативный подход к обучению машин.

Ранее в восточной китайской провинции Чжэцзян гуманоидный робот во время испытаний неожиданно напал на инженера и выбил пульт управления из его рук. Когда мужчина попробовал поднять устройство, андроид подскочил и снова ударил человека, после чего наклонился вперед, имитируя поклон. Пользователи Сети усомнились в том, что машина действовала сама.

