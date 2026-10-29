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29 октября, 19:04

Шоу-бизнес

Российские тиктокеры Паша Паникс и Аня Воронкова объявили о разводе

Фото: tiktok.com/voranka_love

Популярные российские тиктокеры Паша Паникс и Аня Воронкова объявили о разводе. Об этом девушка написала в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Блогер рассказала, что живет одна уже 2,5 месяца. Она также добавила, что решение о разводе было обдуманным.

"Я не хочу искать виноватых, оправдываться или выносить личное на всеобщее обсуждение. Некоторые вещи останутся только между нами", – сказала Воронкова.

Она уточнила, что уезжала от супруга с детьми, но потом возвращалась к нему, чтобы восстановить отношения. Однако сохранить брак им не удалось.

Несмотря на развод, пара останется родителями для их дочерей. Воронкова также поблагодарила Паникса за годы жизни в браке.

Ранее актриса Зоя Бербер, известная по сериалу "Реальные пацаны", развелась с актером Максимом Белбородовым. Решение вынес мировой судья судебного участка № 177 столичного района Раменки. Пара была в браке 3 года. В июне 2024 года у них родился сын.

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